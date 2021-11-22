Павел Дуров стал гражданином Франции

Произошло это еще в августе

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, сказано в указе на сайте правительственного вестника Франции.

Имя Дурова, а также дата и место его рождения, значатся в перечне получивших гражданство республики от 23 августа.

Сам предприниматель пока не прокомментировал информацию.

Известно, что, помимо российского гражданства, у Дурова есть паспорт государства Сент-Китс и Невис. Это островная страна в Карибском море.

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