Павел Дуров стал гражданином Франции

Произошло это еще в августе
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, сказано в указе на сайте правительственного вестника Франции.
Имя Дурова, а также дата и место его рождения, значатся в перечне получивших гражданство республики от 23 августа.
Сам предприниматель пока не прокомментировал информацию.
Известно, что, помимо российского гражданства, у Дурова есть паспорт государства Сент-Китс и Невис. Это островная страна в Карибском море.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram