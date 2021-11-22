ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Адвокат назвал Саакашвили жертвой пыток

22:55
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

В настоящее время политик проходит лечение в военном госпитале

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили стал жертвой пыток. Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

Замучивший себя голодовкой Саакашвили теряет сознание
Саакашвили попросил США защитить его

"Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения", — убежден защитник.

В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку. В настоящее время он проходит лечение в военном госпитале. "Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили", — отметил Садзаглишвили (цитата по РИА Новости).

В Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.