Адвокат назвал Саакашвили жертвой пыток

В настоящее время политик проходит лечение в военном госпитале

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили стал жертвой пыток. Об этом сообщил адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.

"Мы должны помнить, что он стал жертвой пыток и нечеловеческого отношения. Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения", — убежден защитник.

В субботу Саакашвили завершил 50-дневную голодовку. В настоящее время он проходит лечение в военном госпитале. "Я лично ожидал лучшего состояния Саакашвили", — отметил Садзаглишвили (цитата по РИА Новости).

В Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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