Дальний Восток приходит в себя после сильнейшего циклона

Последствия стихии устраняют

На Дальнем Востоке устраняют последствия удара стихии. Мощный циклон бушует в регионах уже вторые сутки.

Хабаровском крае за день выпала месячная норма осадков. В снегу утонули юг и центр региона. Метель и штормовой ветер до 30 метров в секунду оставили без электричества 11 населенных пунктов. На дорогах - нулевая видимость и заносы. На опасных участках дежурят спасатели, которые помогают водителям. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение, закрыта паромная переправа Ванино-Холмск, сообщает "ТВ Центр".

Штормовое предупреждение действует в Приморье. После ледяного дождя в некоторых районах края - сильный гололед. На расчистке улиц и трасс задействовали около 130 единиц техники.

В Биробиджане не работает общественный транспорт, местами движение на дорогах полностью приостановлено. Закрыты школы, работодателям рекомендовали перевести персонал на дистанционку. Причина - сильнейший снегопад, которого не помнят старожилы. За день в городе выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за метели отменили занятия для младших классов Сахалинской области. А 11 населенных пунктов остались без электричества, ведутся восстановительные работы.

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