В европейской стране установлен антирекорд по коронавирусу

Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения

Европа переживает очередную волну коронавируса. Рекорды по заболеваемости на протяжении двух недель бьёт Германия. За последние сутки выявили более 30 тысяч новых случаев. Больницы с потоком пациентов не справляются и переносят плановые операции, сообщает "ТВ Центр".

По мнению властей, причина происходящего - низкие темпы вакцинации. Глава минздрава Германии сделал жесткое заявление - все, кто не привьется, могут умереть к концу зимы.

В Австрии второй день общенациональный локдаун, уже четвёртый по счёту. В ближайшее время вакцинация может стать обязательной для всего взрослого населения.

Последовать примеру Вены хочет Братислава. Словакия вышла на первое место в мире по числу новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения. А в Бельгии на самоизоляцию ушёл премьер-министр. Накануне Александр Де Кро встречался со своим французским коллегой, тест которого на ковид оказался положительным.

В Израиле во вторник начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Дозировка препарата в три раза меньше, чем для взрослых.

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