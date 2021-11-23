ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В европейской стране установлен антирекорд по коронавирусу

09:00
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Словакия стала лидером по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения

Европа переживает очередную волну коронавируса. Рекорды по заболеваемости на протяжении двух недель бьёт Германия. За последние сутки выявили более 30 тысяч новых случаев. Больницы с потоком пациентов не справляются и переносят плановые операции, сообщает "ТВ Центр".
Коронавирус в мире: выявлено более 257 миллионов больных

По мнению властей, причина происходящего - низкие темпы вакцинации. Глава минздрава Германии сделал жесткое заявление - все, кто не привьется, могут умереть к концу зимы.

В Австрии второй день общенациональный локдаун, уже четвёртый по счёту. В ближайшее время вакцинация может стать обязательной для всего взрослого населения.

Последовать примеру Вены хочет Братислава. Словакия вышла на первое место в мире по числу новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения. А в Бельгии на самоизоляцию ушёл премьер-министр. Накануне Александр Де Кро встречался со своим французским коллегой, тест которого на ковид оказался положительным.

В Израиле во вторник начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Дозировка препарата в три раза меньше, чем для взрослых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.