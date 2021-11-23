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Белый дом сделал заявление о выдвижении Байдена в президенты в 2024 году

08:24
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Эту информацию подтвердили

Джо Байден намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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На желание американского лидера вновь стать хозяином Овального кабинета, похоже, не влияет ни его минимальный рейтинг, ни провалы во внутренней и внешней политике, сообщает "ТВ Центр".

Поддержать Байдена не готовы даже некоторые однопартийцы-демократы. Но это не смущает американского лидера, который во вторник вместе с супругой отправился на военную базу в Форт-Брэгге. По традиции в преддверии Дня благодарения глава государства и первая леди подавали солдатам праздничные обеды.

В субботу Байдену исполнилось 79 лет. Перед днём рождения он прошёл полное медицинское обследование. И на несколько часов даже передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, чего никогда не было в современной истории США.

Врачи констатировали - глава Белого дома может исполнять свои обязанности, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем.

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