Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо

Абу-эд-Духур - стратегический населенный пункт

Российские военные полицейские провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо на границе идлибской зоны деэскалации. Их главные задачи – соблюдение режима прекращения огня и обеспечение безопасности мирных жителей, которые сейчас активно возвращаются в свои дома.

Абу-эд-Духур - стратегический населенный пункт в провинции Алеппо. Через него уже три года выходят беженцы из Идлиба. Обстановка тут сейчас спокойная, но взрыва можно ожидать в любой момент. Боевики совсем рядом. Гарантом безопасности стали регулярные патрулирования российской военной полиции.

Маршрут вдоль линии соприкосновения занимает два часа. Стороны внимательно следят друг за другом. Последний обстрел случился тут два месяца назад. Но бдительность никто не теряет. Аэродром Абу Духура – один из опорных пунктов правительственных сил. Захватить его было давней целью террористов, но сирийская армия не допустила этого. Сейчас на фронте в районе Масерана относительно спокойно – за перемирием следит российская военная полиция. Это совместная работа - результат договоренностей между Россией и Турцией, которые были заключены президентами двух стран в Сочи в 2019 году.

Местные жители уже привыкли к прохождению нашей колонны. Приветствуют российских военных полицейских и знают, если они патрулируют район - все будет в порядке. Главное, что теперь здесь безопасно и люди начинают возвращаться в свои дома. Только за последний год сотни семей вновь обрели родной дом.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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