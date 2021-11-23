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Вашингтон объявил о новых санкциях против "Северного потока-2"

08:22
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Цели названы в докладе госдепа конгрессу

Вашингтон вводит новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На сей раз под ограничения попали два судна и одна компания, связанная с Россией. О новом пакете рестрикций сообщил глава госдепа Энтони Блинкен.
В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе госдепа. Название второго судна не упоминается. А "Марлин" - судно снабжения, которое ходит под российским флагом.

В докладе, который госдепартамент представил конгрессу США, обозначены новые цели американских санкций. По данным Блинкена, в общей сложности США ввели санкции, связанные с проектом "Северный поток-2", против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов. При этом в октябре в СМИ появилась информация, что администрация США не будет вводить санкции против этого проекта во время президентства Джо Байдена, напоминает РИА Новости.

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