Вашингтон объявил о новых санкциях против "Северного потока-2"

Цели названы в докладе госдепа конгрессу

Вашингтон вводит новые санкции против газопровода "Северный поток-2". На сей раз под ограничения попали два судна и одна компания, связанная с Россией. О новом пакете рестрикций сообщил глава госдепа Энтони Блинкен.

"К Transadria Ltd. будут применены санкции,... а ее судно "Марлин" будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке", - говорится в пресс-релизе госдепа. Название второго судна не упоминается. А "Марлин" - судно снабжения, которое ходит под российским флагом.

В докладе, который госдепартамент представил конгрессу США, обозначены новые цели американских санкций. По данным Блинкена, в общей сложности США ввели санкции, связанные с проектом "Северный поток-2", против 8 юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов. При этом в октябре в СМИ появилась информация, что администрация США не будет вводить санкции против этого проекта во время президентства Джо Байдена, напоминает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram