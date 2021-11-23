ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

SVT: в России высмеяли власти Швеции из-за заявлений по Украине

08:31
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Министр обороны Швеции допустил отправку военных на Украину

В России подняли на смех министра обороны Швеции Петера Хультквиста после его высказываний относительно создания военно-тренировочной базы на Украине. Об этом заявила эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.
Кремль отметил рост числа провокаций Киева

Шведский министр выразил поддержку предложению Брюсселя о создании военно-тренировочной базы на Украине и призвал "быть открытыми для этого". В частности, Хультквист не исключил отправку шведских военных для обучения украинских солдат.

Посольство России в Швеции, комментируя эти заявления, напомнило, что Хультквист не первый шведский военный лидер, "который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", однако так и не получил урока "из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот".

Каролина Вендиль Паллин, в свою очередь, заявила в эфире телеканала SVT, что напоминанием об исторических фактах поражений в битвах Россия высмеивает Швецию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны стран Евросоюза и НАТО, включая "попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.