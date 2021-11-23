SVT: в России высмеяли власти Швеции из-за заявлений по Украине

Министр обороны Швеции допустил отправку военных на Украину

В России подняли на смех министра обороны Швеции Петера Хультквиста после его высказываний относительно создания военно-тренировочной базы на Украине. Об этом заявила эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

Шведский министр выразил поддержку предложению Брюсселя о создании военно-тренировочной базы на Украине и призвал "быть открытыми для этого". В частности, Хультквист не исключил отправку шведских военных для обучения украинских солдат.

Посольство России в Швеции, комментируя эти заявления, напомнило, что Хультквист не первый шведский военный лидер, "который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", однако так и не получил урока "из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот".

Каролина Вендиль Паллин, в свою очередь, заявила в эфире телеканала SVT, что напоминанием об исторических фактах поражений в битвах Россия высмеивает Швецию.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны стран Евросоюза и НАТО, включая "попытки подыгрывать милитаристам на Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым".

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