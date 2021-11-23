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Ночь на 23 ноября стала самой морозной в Москве с начала осени

08:40
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Температура опускалась до шести градусов мороза

Ночь на вторник, 23 ноября, оказалась в Москве самой холодной с начала текущей осени. Об этом рассказали в столичном метеобюро.
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Как уточнил представитель метеобюро, по данным на 06:00 с опорной метеостанции Москвы на ВДНХ ночью в городе температура опускалась до шести градусов мороза.

Абсолютный рекорд для этого дня, 23 ноября, был установлен в 1902 году, когда столбики термометров опускались до минус 19,2 градуса.

Прежний отрицательный температурный рекорд текущей осенью фиксировали 10 ноября (-2,8 градуса). В целом ноябрь 2021 года в Москве пока на три градуса теплее климатической нормы, сообщает "Интерфакс".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что морозная погода продержится в Москве недолго, ее сменит оттепель. В ночь на четверг температура повысится до нуля, ожидается мокрый снег. Днем в четверг и в пятницу, по прогнозам метеорологов, обойдется без существенных осадков, температура воздуха и в дневные, и в ночные часы составит от нуля до минус двух градусов.

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