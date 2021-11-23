Минздрав подготовил новые правила выдачи медсправок для водителей

Предлагается ввести исследование для "групп риска с клиническими признаками наркологических расстройств"

Министерство здравоохранения России разработало проект новой процедуры получения медицинских справок для оформления удостоверений на право управления транспортным средством.

Согласно предлагаемым изменениям, "водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств" должны будут пройти обязательные лабораторные исследования по назначению врача-нарколога. Поводом для отправки на допобследование может стать повышенная потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук, эмоциональная неустойчивость, следы от инъекций и другие клинические признаки наркомании.

Наряду с этим предлагается изменить процедуру исследования мочи на содержание в ней наркотиков по решению нарколога. В настоящее время положительный результат экспресс-теста является основанием для отправки на лабораторное исследование. Минздрав предлагает направлять ряд водителей на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста — по решению врача на основании клинической картины, если имеются одновременно три признака употребления наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, обновленная процедура уточнена в части "лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав".

Ряд экспертов воспринял предлагаемые нововведения скептически. Директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин назвал список клинических признаков, предлагаемых в качестве основания для направления на химико-токсикологическое исследование, "чрезвычайно субъективистским". Как отметил нарколог Александр Ковтун, на основании предлагаемого перечня фактически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование мочи, пишет "Коммерсантъ".

Ранее появились сообщения, что ГИБДД сможет лишать водителей прав дистанционно. С марта 2022 года врачи будут передавать в ведомство всю информацию об автомобилистах, а им самим не нужно будет предъявлять медсправки, необходимые для получения и продления водительских удостоверений.

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