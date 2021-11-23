Число пострадавших от отравления в Новосибирске достигло 48

СК завел уголовное дело

Число пострадавших от отравления в Новосибирской области к утру 23 ноября возросло до 48. За медицинской помощью обратились 29 взрослых и 19 детей. Госпитализированы двое, их состояние средней степени тяжести, стабильное. Остальные - под наблюдением на амбулаторном лечении, сообщили в прокуратуре.

Следственный комитет завел уголовное дело. Совместно с прокуратурой следователи организовали проверку.

"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщило Следственное управление СК по Новосибирской области.

20 и 21 ноября в больницу Татарска стали обращаться местные жители с симптомами отравления. Выяснилось, что все они употребляли продукты, приобретенные в одном магазине-кафе. У пострадавших определили острую кишечную инфекцию, гастроэнтерит, передает РИА Новости.

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