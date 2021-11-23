ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших от отравления в Новосибирске достигло 48

08:42
  • вторник
  • 23 ноября 2021

СК завел уголовное дело

Число пострадавших от отравления в Новосибирской области к утру 23 ноября возросло до 48. За медицинской помощью обратились 29 взрослых и 19 детей. Госпитализированы двое, их состояние средней степени тяжести, стабильное. Остальные - под наблюдением на амбулаторном лечении, сообщили в прокуратуре.
Названа причина массового отравления в Новосибирске

Следственный комитет завел уголовное дело. Совместно с прокуратурой следователи организовали проверку.

"По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту отравления жителей города Татарска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщило Следственное управление СК по Новосибирской области.

20 и 21 ноября в больницу Татарска стали обращаться местные жители с симптомами отравления. Выяснилось, что все они употребляли продукты, приобретенные в одном магазине-кафе. У пострадавших определили острую кишечную инфекцию, гастроэнтерит, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Машины скорой помощи
Машины скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.