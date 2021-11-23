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Вакцинация или смерть: Берлин дал непривитым время до конца зимы

09:06
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Минздрав Германии заявил о сложной ситуации с коронавирусом

Минздрав Германии назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень сложной. По словам главы ведомства Йенса Шпана, больницы заполнены, абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо умереть.
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"Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы", - заявил Шпан.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что вся Германия является большим регионом вспышки коронавируса, передает РИА Новости. В стране самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии - зафиксировано более 500 тысяч активных случаев коронавируса.

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