Вакцинация или смерть: Берлин дал непривитым время до конца зимы

Минздрав Германии заявил о сложной ситуации с коронавирусом

Минздрав Германии назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень сложной. По словам главы ведомства Йенса Шпана, больницы заполнены, абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться, либо умереть.

"Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы", - заявил Шпан.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что вся Германия является большим регионом вспышки коронавируса, передает РИА Новости. В стране самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии - зафиксировано более 500 тысяч активных случаев коронавируса.

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