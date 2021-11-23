Мотивация или пережиток: россияне рассказали, что думают о тринадцатой зарплате

Каждый пятый уверен, что получит премию в такой форме по итогам года

Примерно четверть (24%) россиян, принявших участие в опросе Исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", считают тринадцатую зарплату мотивацией к более усердной работе.

По мнению 27% опрошенных, определяющим является размер такой премии. 42% участников исследования относят тринадцатую зарплату к важным мерам для удержания в компании хороших специалистов. 7% респондентов назвали ее "пережитком прошлого" и заявили, что считают более эффективной систему ежемесячных премиальных выплат.

Более 40% участников опроса подчеркнули, что получают стимулирующую выплату ежегодно независимо от перечисленных причин. В 27% случаев определяющим факторов назвали выполнение индивидуальных планов или KPI, в 18% — объем задач, в 9% — наличие переработок. Более 4% респондентов считают решающей рентабельность предприятия.

При этом 22% опрошенных ждут получения тринадцатой зарплаты в 2021 году. Более 45% из них ожидают тринадцатую зарплату в размере одного оклада, 27% рассчитывают на двойной оклад, а 13% — на тройной. 4,5% респондентов не знают о размере предполагаемой премии.

Авторы исследования выяснили, что мужчины получают тринадцатую зарплату чаще женщин. Две трети представителей сильного пола считают, что заслуживают премии по итогам года без привязки к качеству и объему выполненной ими работы.

18% планируют потратить тринадцатую зарплату на оплату кредитов и ипотеки, 9% собираются раздать обычные долги, 31% участников опроса хотят отложить деньги на отпуск, около 13% потратят бонус на автомобильные расходы, более 4% инвестируют средства в покупку акций различных компаний, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сократилась в Москве до 6%. Есть в столице и позиции, на которых женщины ожидают более высоких зарплат, чем мужчины: финансовый аналитик (125 тыс. руб. у женщин и 120 тыс. — у мужчин), архитектор (105 тыс. и 100 тыс.), экономист (85 тыс. и 75 тыс. руб.), эколог (87 тыс. и 85 тыс.).

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