Роспотребнадзор анонсировал уникальный высокоточный тест на COVID-19

В России подобных экспресс-тестов пока не существует

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора завершают работу над новым экспресс-тестом на коронавирусную инфекцию, который отличается особой точностью.

Как рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, это первый в РФ набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации и нацеленный на выявление одновременно двух участков генома вируса. Он основан на том, что вероятность того, что мутации произойдут сразу в двух целевых участках генома, крайне мала. Даже если в одном из них произойдет мутация, второй останется неизменным и будет выявлен тест-системой.

Данный метод обеспечивает диагностику существенно быстрее и не дороже традиционной ПЦР при практически неизменной себестоимости, поскольку сам способ детекции неспецифический и на него не влияет количество выбранных таргетных зон патогена. Чувствительность останется высокой, а скорость выполнения одного анализа уменьшится в три-четыре раза по сравнению с классической ПЦР до 15 минут.

По словам разработчиков, что в России подобных экспресс-тестов не существует. Информации о подобных зарубежных наборах реагентов также пока нет, хотя в научных публикациях этот способ описан.

Эксперты полагают, что данная технология может быть востребована в аэропортах или на предприятиях, когда нужно провести массовое экспресс-тестирование, пишут "Известия".

Ранее ВОЗ рекомендовала использовать систему AmpliTest, разработанную ФМБА, в качестве эталонного метода для выявления COVID-19. Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

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