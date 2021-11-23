ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор анонсировал уникальный высокоточный тест на COVID-19

09:45
  • вторник
  • 23 ноября 2021

В России подобных экспресс-тестов пока не существует

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора завершают работу над новым экспресс-тестом на коронавирусную инфекцию, который отличается особой точностью.
Вирусолог объяснила ложноотрицательные тесты на COVID-19

Как рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, это первый в РФ набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации и нацеленный на выявление одновременно двух участков генома вируса. Он основан на том, что вероятность того, что мутации произойдут сразу в двух целевых участках генома, крайне мала. Даже если в одном из них произойдет мутация, второй останется неизменным и будет выявлен тест-системой.

Данный метод обеспечивает диагностику существенно быстрее и не дороже традиционной ПЦР при практически неизменной себестоимости, поскольку сам способ детекции неспецифический и на него не влияет количество выбранных таргетных зон патогена. Чувствительность останется высокой, а скорость выполнения одного анализа уменьшится в три-четыре раза по сравнению с классической ПЦР до 15 минут.

По словам разработчиков, что в России подобных экспресс-тестов не существует. Информации о подобных зарубежных наборах реагентов также пока нет, хотя в научных публикациях этот способ описан.

Эксперты полагают, что данная технология может быть востребована в аэропортах или на предприятиях, когда нужно провести массовое экспресс-тестирование, пишут "Известия".

Ранее ВОЗ рекомендовала использовать систему AmpliTest, разработанную ФМБА, в качестве эталонного метода для выявления COVID-19. Испытания, проведенные Институтом им. Роберта Коха, показали, что тесты, выпускаемые ЦСП ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Мобильная лаборатория Роспотребнадзора
Мобильная лаборатория Роспотребнадзора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.