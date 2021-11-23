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Россияне в ожидании снегопадов скупили лопаты

09:39
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Спрос на снегоуборочный инвентарь резко вырос

Спрос на снегоуборочный инвентарь в России резко вырос. В ожидании снегопадов россияне только за минувшие выходные, 19-21 ноября, обеспечили продавцам реализацию до 25% общего годового количества покупок этих товаров.
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Средний чек на лопаты за первые три недели ноября возрос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 657 рублей. В натуральном выражении годовой объем продаж лопат увеличился на 169%, на 220% выросли количественные продажи щеток для очистки автомобилей, передает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Ранее сообщалось, что осенью в России резко вырос спрос на товары для дачи и сада. По словам экспертов, за время пандемии многие россияне приобрели загородную недвижимость, и бросились скупать дачный инвентарь.

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