Бюджет развития: главный финансовый документ проходит II чтение в Госдуме

Ключевые параметры остались неизменными

Главный финансовый документ страны проходит второе чтение в Госдуме. После первого обсуждения были внесены серьезные изменения, свои поправки подготовил и президент. И сейчас настало время для обстоятельного разговора по каждой инициативе.

Второе чтение не случайно называют основным. Несколько недель парламентские фракции готовили поправки в главный финансовый документ страны на ближайшие три года.

Скорректированный проект бюджета содержит и президентские поправки. Владимир Путин, напомним, внёс их после совещания по социально-экономическим вопросам. Речь об индексации прожиточного минимума. Изначально его предлагалось увеличить на 2 с половиной процента. Однако президент призвал руководствоваться опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции. Она, по прогнозам Минфина, будет на уровне 4%, а вот прожиточный минимум будет проиндексирован на 8,6% и составит 12 654 рубля.

Вырастет и минимальный размер оплаты труда на 8,13% до 13890 рублей. На этих двух важных показателях базируются почти все социальные выплаты и пособия. Индексация коснется почти 19 миллионов россиян. На эти цели в проекте бюджета дополнительно заложено 30 миллиардов рублей.

Ключевые параметры, а главное, сама суть проекта бюджета остались неизменными с первого чтения. Он по-прежнему профицитный и бюджет развития. Доходная часть в ближайшие три года будет расти. А вместе с ней и расходы – прежде всего, конечно, социальные.

Здравоохранение, образование, выплата пенсий и пособий – крупнейшие статьи расходной части, почти 42 триллиона рублей. Главная цель – борьба с бедностью и рост благосостояния граждан. Из важного также инфраструктурное строительство и увеличение денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по 9% ежегодно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram