"Молдовагаз" ищет деньги для погашения долга перед "Газпромом"

Компания просит у правительства $74 млн

"Молдовагаз" попросил у правительства республики 74 миллиона долларов для погашения долга перед "Газпромом". В России платеж ждали ещё накануне и в итоге были вынуждены поставить Кишинёву ультиматум.

Так, без своевременного транша поставки будут остановлены через 48 часов. Об этом сообщили в российской энергетической компании, добавив - в октябре контракт с Молдавией был продлен практически на условиях партнера, лишь с единственным уточнением "Газпрома" - все текущие платежи должны быть совершены в срок и в полном объеме. Кишинёв выполнить эти обязательства не смог, отмечает "ТВ Центр".

В Молдавии пояснили - к срыву договоренностей привел поздний пересмотр тарифов на газ для населения, при том, что закупочные цены еще в октябре были увеличены почти в 4 раза.

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