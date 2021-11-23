Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Льва Ширяева из Мурманска

Мальчику срочно требуется помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Льва Ширяева из Мурманска. У девятилетнего мальчика - остеосаркома плечевого сустава. Ребенок уже пережил серьёзную операцию и курс химиотерапии. Пораженную раковыми клетками кость удалили и заменили эндопротезом. Но Лев вырос и теперь ему нужен новый имплант. Промедление грозит искривлением позвоночника и серьезными травмами. Такой протез стоит около полутора миллионов рублей. Мама мальчика, которая воспитывает сына одна, такую сумму не соберет.

Ваша помощь необходима мальчику прямо сейчас. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

Больше всего на свете девятилетний Лев хотел бы быть таким, как все его сверстники – гонять в футбол, играть в догонялки на переменах, кататься на велосипеде. Но именно такие простые, казалось бы, вещи, для мальчика сейчас не только невыполнимы, но и опасны.

"Я не могу вот так взять и вытянуть. Только при помощи правой руки. И это иногда бывает очень трудно скрывать от сверстников", - говорит Лев Ширяев.

В классе у Льва никто даже не знал до недавних пор о том, что у вечно хохочущего озорного мальчугана серьезные проблемы со здоровьем. Всё началось ещё накануне школы. КТ-снимок плеча, сделанный из-за случайной травмы. Смертельный диагноз. И почти год лечения и операций в столичном НИИ детской онкологии им. Блохина.

"Был выставлен диагноз остеосаркома. Льву тогда очень сильно повезло. Потому что выставлена была вторая стадия заболевания. У него не было отдаленных метастазов. Это очень хороший прогноз при заболеваниях костей злокачественных", - рассказала научный сотрудник хирургического отделения №3 НИИ ДОГ ФГБУ онкологии им. Н.Н. Блохина Эльмира Сенжапова.

С момента последней химиотерапии у Льва ни единого рецидива. Пораженную раком плечевую кость, а с ней сустав, как водится в таких случаях, заменили механическим эндопротезом. Имплант прижился и по мере роста мальчика его несколько раз раздвигали при помощи небольших операций. И все бы хорошо, но в последний раз стало ясно: механизм дистракции развернут до предела и его габаритов уже ребенку не хватает. Поставить же сразу маленькому Льву конструкцию больших размеров было нельзя.

Сейчас любое промедление с заменой протеза и без того чревато для мальчика искривлением позвоночника и травмами. А тут ещё и дети в школе стали подмечать, что у Левы что-то не то с руками и дразнить. Чтобы не случилось драки, маме пришлось рассказать все другим родителям.

"Любой удар может спровоцировать, конечно, глобальные последствия. Он вылетит и все. Поэтому ему запрещено драться, но иногда он пытается кому-то дать сдачи", - говорит Юлия Ширяева, мама Льва.

Новый протез, сконструированный специально для Льва, поможет исправить вывих и разницу в длине рук. Одна беда - цена такой конструкции порядка полутора миллионов рублей. У матери-одиночки, которая все время посвящает лечению сына, таких денег нет. Помочь Льву исполнить его главное желание - жить и расти, как все дети, несложно. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами на номер 8385. В силах каждого подарить ребенку другую мечту.

Татьяна Сидорова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

Новый эндопротез нужен Льву как можно скорее, чтобы его руки и позвоночник могли правильно расти. Поэтому ваша помощь необходима мальчику прямо сейчас. Помочь просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Льва Ширяева, программа 1309

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