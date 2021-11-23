В лидерах по количеству заразившихся, как и прежде, США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 258 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, собранной экспертами к утру 23 ноября, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире выросло до 258 268 755. За время пандемии скончались от связанных с коронавирусом заболеваний 5 159 194 пациента.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему США. В стране выявлено 47 888 123 заболевших COVID-19. Второе место занимает Индия, где подтвержден 34 518 901 случай коронавируса. На третьем месте - Бразилия, где зарегистрировано 22 020 412 заболевших, сообщается на сайте университета.

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