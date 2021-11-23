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Польша объявила о готовности к переговорам с Россией по мигрантам

10:09
  • вторник
  • 23 ноября 2021

В Варшаве считают, что переговоры все же следует проводить с белорусской оппозицией

Власти Польши готовы к переговорам с Россией по миграционному кризису на польско-белорусской границе. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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Отметив готовность обсуждать ситуацию с Москвой, политик, тем не менее, выразил "глубокое убеждение", что переговоры все же следует проводить с белорусской оппозицией, а с официальным Минском Варшава готова обсуждать лишь "технические" вопросы.

В эфире Польского радио Рау пояснил свою позицию тем, что ситуация касается "Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего".

Ранее официальный представитель Министерства здравоохранения России Мария Захарова заявила, что Запад пытается "подтянуть" Россию в качестве фактора для обвинений в ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, поскольку не любит и не может признавать собственные ошибки, поскольку "у него уже такая функция просто отсутствует".

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