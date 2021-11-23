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Врач объяснил, как убедиться в полном выздоровлении от COVID-19

10:31
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Следует сдать определенные анализы

Чтобы удостовериться в полном излечении от коронавирусной инфекции, следует сдать определенные анализы. Об этом рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
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Медик подчеркнул, что для гарантии полного выздоровления следует сдавать ПЦР-тест два раза с интервалом, например, в три дня.

Также Нетесов предложил вариант: когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, сдать анализ на полимеразно-цепную реакцию в крови. Это будет дополнительная гарантия того, что COVID-19 в организме уже нет.

Вирусолог посоветовал проверить уровень антител, назвав оптимальным вариантом хороший уровень IgG и отсутствие IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень антител IgM все еще высокий, вирус, вполне возможно, еще циркулирует в организме, предупредил Нетесов.

Врач в эфире радио Sputnik также напомнил о риске повторного заражения коронавирусом. Существенно сократить такую опасность и угрозу тяжелого течения болезни поможет вакцинация.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова объяснила, чем может быть вызван ложноотрицательный тест на коронавирус.

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