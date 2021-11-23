Семьям жертв стрельбы в Парклэнде выплатят многомиллионные компенсации

ФБР обладало информацией, но не предотвратило теракт

Семьи жертв и пострадавших во время стрельбы в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в американском Парклэнде получат многомиллионные компенсации. Договоренность достигнута между федеральными властями и адвокатами, представляющими интересы близких 16 из 17 погибших.

Как напоминает издание Politico, 14 февраля 2018 года бывший ученик школы Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек. При этом за пять недель до трагедии местное представительство ФБР получило информацию, что Круз, за год до этого исключенный из "Марджори Стоунмэн Дуглас", приобрел огнестрельное оружие и намерен проникнуть в школу, чтобы устроить там стрельбу. Однако никаких шагов спецслужбы не предприняли.

Адвокаты пострадавшей стороны достигли договоренности с властями об отзыве претензий в обмен на выплаты семьям жертв. Детали сделки не раскрываются. Однако источник издания сообщил, что правительство выплатит истцам в общей сложности 127,5 миллиона долларов.

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