Ракова напомнила порядок подачи заявки на экспресс-тест на COVID-19

Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении

Жители Москвы могут заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию дистанционно. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель городского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что возможность заполнить заявку на экспресс-тестирование онлайн на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" появилась у москвичей 15 ноября.

За неделю работы сервисов стало ясно, что они пользуются большой популярностью: 92% сдающих экспресс-тест на COVID-19 предпочитают заполнить заявку онлайн.

Ракова объяснила это удобством и экономией времени. За неделю москвичи подали онлайн-заявки более 40 тысяч раз и сэкономили в сумме более 3 тысяч часов.

При заполнении заявки необходимо указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, или номер полиса СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес проживания. Затем система выдаст специальный QR-код, который нужно показать администратору в точке экспресс-тестирования, сообщает АГН "Москва".

Ранее стало известно, что открытие новых пунктов позволило увеличить объемы экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в общественных местах Москвы — за месяц они выросли более чем в два раза.

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