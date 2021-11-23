ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 900 человек присоединились к движению патриотического добровольчества в Москве

11:01
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Добровольцы вносят неоценимый вклад

Одним из наиболее масштабных направлений волонтерского движения в столице является патриотическое добровольчество. Только в этом году свыше 900 москвичей посвятили бескорыстной помощи около 15,5 тыс. часов. Они участвовали в таких мероприятиях, как "Поздравь ветерана", "Линия памяти", "Красная гвоздика", День Государственного флага Российской Федерации и многих других. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне.

"Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт", - отметила Сергунина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Акция "Свеча памяти"
Акция "Свеча памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.