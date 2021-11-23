Более 900 человек присоединились к движению патриотического добровольчества в Москве

Добровольцы вносят неоценимый вклад

Одним из наиболее масштабных направлений волонтерского движения в столице является патриотическое добровольчество. Только в этом году свыше 900 москвичей посвятили бескорыстной помощи около 15,5 тыс. часов. Они участвовали в таких мероприятиях, как "Поздравь ветерана", "Линия памяти", "Красная гвоздика", День Государственного флага Российской Федерации и многих других. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, добровольцы вносят неоценимый вклад, помогая организовать важные для города события на самом высоком уровне.

"Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого. Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт", - отметила Сергунина.

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