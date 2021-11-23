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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

11:24
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Прививки от гриппа сделало более трети населения страны

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России в период с 15 по 21 ноября снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказали в Роспотребнадзоре.
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В ведомстве уточнили, что по совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 субъектах Российской Федерации. Такое превышение фиксируют преимущественно среди взрослых.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена в основном циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. При этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов.

По состоянию на 19 ноября 2021 года в России было привито от гриппа более 49 млн человек, что составляет 34,2% от численности населения страны. Прививочная кампания против гриппа проходит во всех регионах, Роспотребнадзор следит за ее ходом, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Москве по состоянию на 16 ноября прививку от гриппа сделали почти семь миллионов человек, это около 55 процентов всего населения города. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что в столице умеренный уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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