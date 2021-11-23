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Большая группа мигрантов отправилась из Минска на родину

11:10
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Беженцы покидают Белоруссию в индивидуальном порядке

Более ста мигрантов вылетели из минского аэропорта на родину. По данным МВД Белоруссии, группа из 118 беженцев отправилась из Минска только 22 ноября, и эта работа продолжается.

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно... Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - приводит слова начальника департамента по миграции МВД Алексея Бегуна "Интерфакс".

Представитель белорусских властей добавил, что в аэропорту Минска находится еще одна группа граждан иностранных государств. Они прошли все таможенные процедуры и ожидают отправки на родину.

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