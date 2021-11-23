В России выявили 33996 новых случаев коронавируса

Умерли 1243 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 33996 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1243 человека, выздоровел 36051 заболевший.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2749. В Московской области за сутки заболел 1871 человек, в Самарской области - 1529.

За весь период пандемии в стране выявлено 9400835 случаев инфекции. Умерли 266579 пациентов. Выздоровели 8089694 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram