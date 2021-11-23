Диетолог предложила способ безопасно экономить на продуктах

Дороговизна продукта не гарантирует его полезность и качество

Одним из способов существенной экономии на продуктах может стать выбор в пользу небрендовых товаров. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог, автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.

Эксперт напомнила, что продукты под марками торговых сетей обычно дешевле брендовых товаров. Но если продукт дешевле, это не значит, что он хуже и менее полезный. Арзуманян пояснила, что цена снижается за счет закупки большого объема продуктов и отсутствия затрат на рекламу.

При этом функциональность товаров может быть идентичной, переплата идет только за бренд, поэтому стоит смотреть в сторону собственных марок торговых сетей, потому что так мы снижаем затраты на покупку продуктов, отметила специалист.

При этом диетолог подчеркнула, что в любом случае необходимо учитывать состав приобретаемых продуктов: чем меньше степень их переработки, тем они полезнее для здоровья.

Состав продукта должен быть короткий и внятный, а срок годности — достаточно большой. Важно также визуально оценить, как выглядит продукт, не нарушена ли целостность упаковки, рассказала Арзуманян в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, каких сочетаний продуктов следует избегать в силу их вредности.

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