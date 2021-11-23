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Появились новые данные о состоянии Марины Хлебниковой

11:54
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Ранее певицу отключили от аппарата ИВЛ

Состояние певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом сообщил ее директор Данила Прайс. По его словам, врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления певицы.

"На данный момент это вся информация, которой мы можем поделиться. Будем держать вас в курсе, если будут какие-то кардинально большие изменения", - написал Прайс в своем инстаграме.

Накануне сообщалось, что Хлебникова пришла в себя и ее отключили от аппарата ИВЛ. 

Марина Хлебников пострадала при пожаре в Москве на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певицу поместили в ожоговую реанимацию.

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