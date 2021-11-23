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Киев признал "критически недоразвитой" систему ПВО Украины

11:41
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Минобороны работает над ее усилением

Системы противовоздушной и береговой обороны Украины критически недоразвиты. Минобороны страны работает над усилением их возможностей, заявили в украинском военном ведомстве.
Киев попросил Вашингтон развернуть американскую ПВО на Украине

"Небо и вода - это два направления, которые критически недоразвиты с точки зрения защиты…  В настоящее время уже предусмотрено его наполнение четырьмя контрактами. Это открытая информация, поэтому ничего секретного не говорю", - заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала ICTV.

Министр пояснил, что речь идет о соглашении с Великобританией о развитии украинских Военно-морских сил. Украина создает две новые военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Участие в их строительстве примут и британские специалисты. Кроме того, ожидается поставка  восьми британских быстроходных ударных катеров Barzan.

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