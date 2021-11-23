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Дума обсудит дополнительные меры борьбы с COVID-19

12:04
  • вторник
  • 23 ноября 2021

По итогам обсуждения будут приняты решения по законопроектам

В среду, 24 ноября, пройдет совещание комитета Госдумы по безопасности с правительством, посвященное дополнительным мерам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Власти регионов усилили ограничения по борьбе с COVID-19

Законопроект о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения представит вице-премьер Татьяна Голикова. Депутаты в ходе обсуждения смогут задать все интересующие вопросы.

Как рассказал глава комитета Василий Пискарев, по результатам обсуждения комитет выйдет на соответствующие решения и определится с позицией по законопроектам о дополнительных мерах по защите граждан от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее совет Госдумы рассмотрел законопроект, подготовленный правительством, о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Хубезов, цель этого законопроекта — защитить жизнь и здоровье граждан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что введение QR-кодов на транспорте является общепринятой мировой практикой — безальтернативной в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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