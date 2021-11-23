"Сильный взрыв": пассажир раскрыл детали аварии автобуса в Болгарии

С выжившими побеседовал премьер Северной Македонии

Аварии автобуса в Болгарии предшествовал сильный взрыв. Об этом рассказал прибывшему в Софию премьер-министру Северной Македонии Зорану Заеву один из выживших в ДТП пассажиров.

"Смог поговорить с одним из выживших. Тот сказал, что услышал сильный взрыв, после чего он и семь других пассажиров смогли выскочить через окна", — сообщил Заев. Он добавил, что не будет требовать параллельного расследования происшествия, доверяет болгарским коллегам, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТВ21.

Минувшей ночью на автомагистрали "Струма" возле села Боснек на западе Болгарии перевернулся и загорелся автобус с македонскими номерами. Более 50 пассажиров ехали из Турции в Северную Македонию, все они — македонские граждане. Жертвами трагедии, по разным данным, 45 или 46 человек, в их числе 12 детей, семь человек пострадали.

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