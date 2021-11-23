Опрос показал, как пандемия изменила отношение россиян к врачам

У четверти опрошенных отношение улучшилось

Во время пандемии коронавирусной инфекции у 51% россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, не изменилось отношение к представителям медицинских профессий.

Еще у четверти опрошенных отношение к медикам улучшилось, а у 18% ухудшилось.

При этом 46% респондентов считают, что российская система здравоохранения справляется с высокой нагрузкой в условиях пандемии коронавируса, а 49% полагают, что не справляется.

О возможности получить официальные консультации у врачей дистанционно хорошо знают только 17% россиян, 42% что-то слышали об этом, а 41% опрошенных россиян не осведомлены о такой практике.

Среди тех, кто в курсе дистанционных консультаций, 80% не пользовались такой услугой, 16% получали консультацию по телефону, 4% — через интернет.

Вместе с тем 60% опрошенных не исключают, что в будущем могут обратиться за консультацией врача через интернет или по телефону, 38% не допускают для себя такую возможность, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что до 61% россиян (в зависимости от социальной сети, где проводилось исследование) боятся заразиться коронавирусной инфекцией.

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