ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Москва имеет все шансы принять Экспо-2030

12:19
  • вторник
  • 23 ноября 2021

У столицы есть и опыт, и ресурсы для проведения Всемирной выставки

Москва имеет все шансы принять Экспо-2030. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества", - сказала Сергунина.

Она напомнила, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней с 1851 года.

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Всемирная универсальная выставка Экспо-2030
Всемирная универсальная выставка Экспо-2030
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.