Сергунина: Москва имеет все шансы принять Экспо-2030

У столицы есть и опыт, и ресурсы для проведения Всемирной выставки

Москва имеет все шансы принять Экспо-2030. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"Заявку на проведение Экспо-2030 Москва подала весной, став первым городом-претендентом. Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества", - сказала Сергунина.

Она напомнила, что Россия еще ни разу не принимала Всемирную выставку, хотя участвует в ней с 1851 года.

В российском павильоне в рамках Всемирной универсальной выставки в Дубае открылась масштабная экспозиция, посвященная Москве. Там представлены ключевые программы развития города, технологические новации и уникальный опыт в самых разных сферах — от культуры и гастрономии до предпринимательства и туризма.

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