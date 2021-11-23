Цена на газ в Европе вновь перевалила за 1000 долларов

Рост превысил 3%

Цена на газ в Европе вновь перевалила за отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Рост зафиксирован после двухнедельного падения стоимости.

Декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 1012 долларов за 1 тысячу кубометров – или 86,905 евро за МВт-ч. В целом с начала дня цены на газ в Европе выросли более чем на 3%.

Пик цен на газ в Европе - 1900 долларов за тысячу кубометров, был зафиксирован 6 октября. За последние две недели стоимость снизилась почти вдвое. В росте цен на газ отдельные европейские государства обвинили Россию, однако эту версию не поддержала Еврокомиссия, передает ТАСС.

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