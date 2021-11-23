Ольга Серябкина задумалась о втором ребенке

Певица впервые стала мамой 20 ноября

Певица Ольга Серябкина впервые стала мамой 20 ноября — у знаменитости родился сын, получивший имя Лука. Спустя всего три дня после родов молодая мама призналась в желании не затягивать с рождением второго малыша.

Ольга призналась, что схватки несколько раньше срока стали неожиданностью, но тревога быстро ушла, стараниями врача и мужа оставив лишь позитив. В итоге появление ребенка на свет было похоже "на самый счастливый Новый год, умноженный на тысячу".

Первым вопросом после родов, по словам Серябкиной, стал "когда можно снова рожать?". Певица допускает, что за нее говорил легкий стресс, однако заверяет в готовности вернуться в роддом в обозримом будущем.

Знаменитость поблагодарила супруга и медиков за помощь. Как написала Ольга в своем Instagram, оказавшись в новом качестве, она не переживает и адаптируется к новой для себе роли мамы.

Слухи о своей первой беременности Серябкина подтвердила лишь в сентябре, находясь уже на солидном сроке. Поклонники звезды активно судачили по поводу ее исчезновения из интернет-пространства, прежде пестревшего снимками и видеороликами с Ольгой.

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