Стал известен прогноз врачей по состоянию Бузовой

Телеведущая попала в больницу

Врачи обещают ведущей Ольге Бузовой полное восстановление травмированной руки не ранее чем через пару месяцев. Как рассказала теледива, медики настроены не так воодушевленно, как она сама.

Бузова попала в больницу после двух недель плотного общения с врачами по поводу защемления нерва в кисти руки. Амбулаторное лечение желаемого результата не принесло, поэтому пришлось согласиться на госпитализацию, несмотря на плотный рабочий график.

Звезда излучает оптимизм и обещает выписаться уже к субботе, 27 ноября, однако врачи полагают, что полное восстановление всех функций кисти произойдет только через пару месяцев, сообщает "СтарХит".

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