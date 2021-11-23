"Пациенты стали тяжелее": врачи рассказали об обстановке в ковидных госпиталях

Массовая вакцинация продолжается

Ситуация в стране постепенно стабилизируется благодаря масштабной вакцинации и мерам безопасности. В некоторых регионах их усиливают. А в Европе продолжает расти число заболевших. На фоне этого локдаун объявили в Чехии.

Почти неделю не может дышать самостоятельно – только с помощью маски. У Любови Григорьевой поражены 50 процентов легких. Она, как и ее соседка по палате Елена, не прививалась.

В местном ковидном госпитале в прошлом году, когда была самая напряженная обстановка, развернули 100 коек, сейчас осталось 70. При этом врачи отмечают сразу две тенденции.

"Идет активно процесс вакцинации, и мы замечаем, что поступлений становится меньше. Пациенты стали значительно тяжелее. И боремся за каждого человека. И испытываем очень большую радость, когда они у нас выходят, когда они у нас поправляются", - рассказала заведующая инфекционным отделением НЦГБ Татьяна Заболотникова.

В Ханты-Мансийском округе – первом регионе в стране – ввели режим самоизоляции для непривитых жителей. Решением губернатора, ограничение действует на территории 4-х муниципалитетов. Чтобы выйти из дома - на работу, в аптеку или продуктовый магазин - необходимо в специальной системе "Цифровое уведомление" указать причину выхода и паспортные данные. А вот на Камчатке, чтобы совершить перелет в пределах полуострова, со вторника необходимо показать QR-код о вакцинации. Также действительны справки о перенесенном заболевании и медотводе.

В Забайкальском крае дисциплинированно ревакцинируются солдаты, офицеры, члены их семей, а также военные пенсионеры. До прививки проверяют уровень антител. Обычно через полгода после первой иммунизации он уже низкий, поэтому организм необходимо защитить повторно.

На входе в прививочные пункты посетителей развлекают клоуны и сказочные персонажи. Так во вторник в Израиле стартовала кампания по вакцинации детей в возрасте от 5 до 11. Подростков старше прививают уже с конца июня. Для иммунизации используют детский препарат Pfizer. В поликлиники и администрации школ от родителей заранее поступило больше 22 тысяч заявок.

В Германии, где медики фиксируют самые высокие показатели заболеваемости за весь период пандемии, призывы вакцинироваться со стороны властей звучат все настойчивее. К гражданам обратился министр здравоохранения Йенс Шпан

Ужесточают ограничения в соседней Чехии. Теперь посетить кинотеатры, музеи, спорткомплексы и рестораны или заселиться в отель можно теперь только по сертификату вакцинированного или недавно переболевшего СOVID. Отрицательный ПЦР-тест пропуском больше не является.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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