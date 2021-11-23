ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жена Вячеслава Малафеева прокомментировала заявление о разводе

13:37
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Футболист решил расторгнуть брак со второй женой

Вторая жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина держит лицо, несмотря на бурное обсуждение предстоящего ей развода. Его причины общественности неизвестны — тем острее интерес публики к тому, что происходит в семье бывшего вратаря сборной России.
Дмитрий Исхаков назвал причину развода с Полиной Гагариной

Ранее Малафеев объявил о разводе со второй супругой. Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако отметил, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.

Екатерина также не стала называть конкретную причину такого решения, однако заверила в решимости не дать разводу помешать ее спортивной деятельности: женщина отправилась на соревнования в ЮАР.

Пока еще жена Вячеслава Малафеева заявила, что о намерении "делать то, что должна делать", а также справиться со всеми испытаниями, которые "подкинула судьба перед стартом".

Новые подробности о разводе не всплывали — поклонники пары робко выражают надежду, что слова о расторжении брака были написаны сгоряча и не всерьез. Однако есть и те, кто уверен: не за горами раздел совместно нажитого имущества и определение порядка общения с общим сыном, сообщает "СтарХит".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вячеслав Малафеев
Вячеслав Малафеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.