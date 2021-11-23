Жена Вячеслава Малафеева прокомментировала заявление о разводе

Футболист решил расторгнуть брак со второй женой

Вторая жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина держит лицо, несмотря на бурное обсуждение предстоящего ей развода. Его причины общественности неизвестны — тем острее интерес публики к тому, что происходит в семье бывшего вратаря сборной России.

Ранее Малафеев объявил о разводе со второй супругой. Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако отметил, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.

Екатерина также не стала называть конкретную причину такого решения, однако заверила в решимости не дать разводу помешать ее спортивной деятельности: женщина отправилась на соревнования в ЮАР.

Пока еще жена Вячеслава Малафеева заявила, что о намерении "делать то, что должна делать", а также справиться со всеми испытаниями, которые "подкинула судьба перед стартом".

Новые подробности о разводе не всплывали — поклонники пары робко выражают надежду, что слова о расторжении брака были написаны сгоряча и не всерьез. Однако есть и те, кто уверен: не за горами раздел совместно нажитого имущества и определение порядка общения с общим сыном, сообщает "СтарХит".

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