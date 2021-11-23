В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Артиста похоронят на Миусском кладбище

В Москве во вторник простились с народным артистом России, актёром Валерием Гаркалиным. Траурная церемония состоялась в Учебном театре ГИТИСа. Проводить в последний путь пришли родные, близкие и друзья.

Валерий Гаркалин воплотил на экране и театральных сценах десятки разных образов. А всенародную славу ему принесла роль братьев в комедии "Ширли-Мырли", которая любима не одним поколением телезрителей.

Последнее время Гаркалин боролся с тяжёлыми последствиями коронавируса. Его не стало в субботу. Ему было 67 лет. Похоронят артиста на Миусском кладбище.

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