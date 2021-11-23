Продолжается строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Магистраль призвана связать районы Новой Москвы и разгрузить МКАД

Восемь полос и длина почти 100 километров. В столице возводят магистраль, которая соединит сразу четыре крупные трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Фактически создается дублер МКАД, который будет важен и для другого масштабного проекта - Юго-Восточной Хорды. Какие работы уже идут и что в планах?

Боровское шоссе. Над постоянно загруженной трассой рабочие возводят эстакаду. В скором времени она станет частью новой магистрали. И даст жителям Солнцева и Ново-Переделкина удобный выезд на Киевское шоссе в сторону центра и сократит дорогу на восток.

Связать районы Новой Москвы и разгрузить МКАД. Это глобальные задачи будущей магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Проект внушительный. Будущая восьмиполосная дорога длиной под сотню километров соединит 4 крупных трассы: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. А потом - и запад столицы с восточным направлением.

Проектировщики разделили автомагистраль на пять частей. Две из них - центральные - уже работают: это участок от Киевcкого до Калужского шоссе, а следом - до поселения Сосенское. В каждом направлении две полосы отданы под личный транспорт и ещё две - под общественный. Со времени запуска прошли несколько лет. И уже очевиден позитивный эффект в социально-экономическом развитии районов.

"Данный участок является как раз наглядным примером - это мы строили в чистом поле. Мы сегодня можем на прилегающих территориях видеть активную застройку, активное развитие территорий. Там появляется огромное количество новых рабочих мест и объекты жилищного строительства", - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Западный участок, с которого и начнётся трасса, должны сдать к 2023-му году. Вдоль дороги сделают боковой проезд и широкий тротуар с газоном. А перейти её можно будет через два подземных перехода.

Оставшиеся части магистрали - восточные - проложат между пересадочным узлом Столбово, возле станции метро "Коммунарка" и Варшавским шоссе. Один из участков уже спроектирован, а второй ещё в процессе утверждения. Полностью трасса будет открыта в 2024-м году.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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