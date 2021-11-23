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Москвичам расскажут об антикоррупционном просвещении

15:07
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Военная прокуратура организовала "горячую линию"

Сегодня москвичи могут получить консультацию по вопросам антикоррупционного просвещения. Для этого городская военная прокуратура организовала горячую линию.

До пяти часов вечера любой желающий может позвонить по телефону +7 (495) 693-56-21 и узнать, как правильно действовать в случае коррупции в военном ведомстве и на какие законы при этом опираться.

Все поступившие обращения внимательно изучают и распределяют для дальнейшего анализа.

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