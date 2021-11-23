В Москве подвели итоги Большого детского фестиваля

В нем приняли участие более 90 творческих проектов

В столице подвели итоги IV Большого детского фестиваля. Самых ярких и талантливых наградили на сцене Московского губернского театра, сообщает "ТВ Центр".

В фестивале приняли участие 93 творческих проекта со всей России. Они представили десятки самых разных спектаклей, цирковых шоу, кино, анимационных фильмов и даже литературных произведений. А определяло лауреатов жюри, тоже состоящее из детей и подростков.

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