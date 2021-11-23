Генерал СБУ призвал Киев забыть о НАТО

В случае "нападения" России Украине никто не поможет

Если вторжение российских войск на Украину, о котором так громко кричат в Киеве, все же состоится, НАТО Незалежной помогать не станет. Украинские власти утратили связь с реальностью, заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк.

"Они нас не защитят, мы должны это понимать. Мальчики и девочки, вы потеряли реальность, остановитесь, сориентируйтесь в пространстве и посмотрите, куда мы идем", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По словам генерала, власти в Киеве заглядывают в рот дяде Сэму и английским лордам – в то время как надо ориентироваться на многовекторную дипломатию. Вовк убежден, что Украина не вступит в Североатлантический альянс как минимум в ближайшие 10-20 лет. Кроме того, НАТО никогда не осмелится на полномасштабную конфронтацию с Москвой.

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