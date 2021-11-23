Кремль: говорить об антиковидных мерах в новогодние каникулы рано

Уровень заболеваемости в России снижается

Обсуждать вероятность введения в России новых антиковидных ограничений в новогодние каникулы преждевременно. До Нового года еще много времени, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Песков отметил, что в России сейчас отмечается положительная динамика, уровень заболеваемости снижается. Однако россиян, несомненно, ожидают новые волны пандемии. То же самое происходит в Европе, где сложилась напряженная ситуация, волны идут одна за другой, приводит слова Пескова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram