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Кремль: говорить об антиковидных мерах в новогодние каникулы рано

13:19
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Уровень заболеваемости в России снижается

Обсуждать вероятность введения в России новых антиковидных ограничений в новогодние каникулы преждевременно. До Нового года еще много времени, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Песков отметил, что в России сейчас отмечается положительная динамика, уровень заболеваемости снижается. Однако россиян, несомненно, ожидают новые волны пандемии. То же самое происходит в Европе, где сложилась напряженная ситуация, волны идут одна за другой, приводит слова Пескова ТАСС.

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