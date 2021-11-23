В Пекине заявили о подготовке к визиту Путина на Олимпиаду-2022

Стороны обсуждают детали

МИД Китая объявил о подготовке к визиту президента России Владимира Путина на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Как заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве, сейчас стороны обсуждают детали.

"Китай и Россия поддерживают тесные контакты по деталям визита в Китай президента Владимира Путина, которого председатель КНР Си Цзиньпин пригласил на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году", - приводит международное издание китайской газеты "Жэньминь жибао" слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

О том, что Путин приглашен на открытие зимней Олимпиады в Пекине и планирует посетить это мероприятие, заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, официальное объявление о поездке будет сделано после того, как Москва и Пекин согласуют все детали, передает "Интерфакс".

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