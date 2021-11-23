В Совфеде призвали унифицировать систему выдачи QR-кодов

Необходимо выработать единые правила для всех регионов

В России следует разработать единые правила и критерии выдачи QR-кодов. Такое мнение во вторник, 23 ноября, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что в стране должны действовать правила выдачи QR-кодов по единым критериям, которые будут применяться во всех субъектах Российской Федерации.

Подготовить предложения по выдаче и использованию QR-кодов предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках подготовки обсуждения законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Председатель нижней палаты парламента отметил, что свои предложения комитеты должны будут представить до конца недели, чтобы строить работу "не в рамках ток-шоу, а комитетов".

Володин подчеркнул, что к рассмотрению Думой законопроектов в первом чтении необходимо "получить полный срез от общества предложений", сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 24 ноября пройдет совещание комитета Госдумы по безопасности с правительством, посвященное дополнительным мерам борьбы с коронавирусной инфекцией. Законопроект о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения представит вице-премьер Татьяна Голикова.

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