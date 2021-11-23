Назарбаев решил уйти с поста лидера партии "Нур Отан"

Партию возглавит действующий президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия главы партии власти "Нур Отан". Первый президент Казахстана считает, что возглавить партию должен действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", - сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

В соответствии с уставом партии, вопросы избрания и освобождения от должности председателя решает съезд. "Нур Отан" - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе первого президента страны. Назарбаев, которому в этом году исполнился 81 год, занимал пост главы государства около 30 лет, передает "Интерфакс".

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