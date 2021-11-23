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Назарбаев решил уйти с поста лидера партии "Нур Отан"

13:52
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Партию возглавит действующий президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев принял решение сложить полномочия главы партии власти "Нур Отан". Первый президент Казахстана считает, что возглавить партию должен действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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"В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии "Нур Отан", подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны", - сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

В соответствии с уставом партии, вопросы избрания и освобождения от должности председателя решает съезд. "Нур Отан" - крупнейшая партия Казахстана, основана в 1999 году по инициативе первого президента страны. Назарбаев, которому в этом году исполнился 81 год, занимал пост главы государства около 30 лет, передает "Интерфакс".

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