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Кулачный бой официально стал спортом

14:22
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Соревнования в России будут проходить под эгидой Федерации бокса

Кулачный бой получил официальный статус вида спорта. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.
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Как уточнил Щекутьев, с 1 декабря в стране начнут официально проводить мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России.

В рамках организации соревнований разработан регламент по взаимодействию с субъектами, особое внимание уделено медицинскому регламенту, цитирует Щекутьева РИА Новости.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио впервые прошли соревнования по серфингу, скалолазанию и скейтбордингу. А в программу Олимпийских игр в Париже в 2024 году включен брейк-данс.

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