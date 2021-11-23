Кулачный бой официально стал спортом

Соревнования в России будут проходить под эгидой Федерации бокса

Кулачный бой получил официальный статус вида спорта. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Как уточнил Щекутьев, с 1 декабря в стране начнут официально проводить мероприятия по кулачным боям под эгидой Федерации бокса России.

В рамках организации соревнований разработан регламент по взаимодействию с субъектами, особое внимание уделено медицинскому регламенту, цитирует Щекутьева РИА Новости.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио впервые прошли соревнования по серфингу, скалолазанию и скейтбордингу. А в программу Олимпийских игр в Париже в 2024 году включен брейк-данс.

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