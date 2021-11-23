В Кремле заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать

Лучшая гарантия безопасности в Европе - соблюдение Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во вторник в ходе брифинга с журналистами, что Москва не вынашивает никаких агрессивных планов.

"Совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Песков уточнил, что в ситуации с украинским конфликтом лучшая гарантия безопасности - соблюдение Минских соглашений. Отсутствие прогресса в их реализации ведет к повышению уровня напряженности в Европе.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, обстановку нагнетает и отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран.

Ранее агентство Bloomberg написало со ссылкой на источники, что, по данным американской разведки, Россия якобы планирует вторжение на Украину с трех направлений - с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию. В Москве публикацию назвали вбросом.

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